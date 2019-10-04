Путин одобрил проведение форума "Россия — страна возможностей" в 2020 году

Также президент пообещал поддержку проекту, чтобы наработки не пропали и приносили пользу.

Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения форума "Россия — страна возможностей" в Сочи в 2020 году. Также он пообещал дальнейшую поддержку проекту.

— Обязательно. Мне кажется, это очень интересно. У вас всё получается, это очень хороший пример для сотен и тысяч людей, — ответил он на просьбу поддержать такую идею.

Глава РФ отметил, что "Россия — страна возможностей" существует уже год и показывает отличные результаты.

— И вот в этой связи хотел бы попросить Сергея Владиленовича (Кириенко. — Прим. Лайфа), чтобы наработки, которые у вас имеются, чтобы они не пропали, чтобы они заработали, чтобы они приносили пользу. Ну и надеюсь, что и каждый из вас не будет потерян, а будет дальше заниматься своим любимым делом. А мы сделаем всё для того, чтобы вас поддержать, — добавил Путин на заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей".

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию первого заседания наблюдательного совета форума "Россия — страна возможностей" на базе центра "Сириус" в Сочи. Там Владимир Путин рассказал о системе поиска и поддержки талантливой молодёжи в стране.