Зеленский и Лукашенко чокнулись и рассмешили зал – видео

Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский чокнулись стаканами с водой, вызвав смех в зале. Видеоролик момента опубликовал портал Depo на YouTube.

Главы государств выступали на втором форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире. Закончив речь, Зеленский налил себе и Лукашенко воды. После того как белорусский лидер предложил чокнуться бокалами, зал зааплодировал. В этот момент в другой части сцены представители стран оглашали достигнутые договорённости.

— И за это мы пьём водичку, — прокомментировал сообщение о подписанных между странами контрактах Зеленский.

— Что поставили, то и пьём, — пошутил в ответ Лукашенко.

А за несколько часов до этого украинский президент оговорился и назвал Украину Россией. Зеленский поправил его.