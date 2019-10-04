Около 11 тысяч заявок поступило на конкурс "Профстажировки 2.0"

Это совместный проект АНО "Россия — страна возможностей" и Общероссийского народного фронта, который выполняет задачи социального лифта для молодёжи.

Менее чем за месяц на конкурс студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0" поступило около 11 тысяч заявок. Об этом заявил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров на заседании наблюдательного совета организации в Сочи. При этом общее число размещённых кейсов, по его словам, превысило 3500, а количество работодателей, разместивших их, — уже около тысячи.

Комиссаров уверен, что этот конкурс поможет студентам найти интересную работу, а работодателям — талантливых будущих сотрудников.

— Проект запускался в помощь студентам, которые пишут курсовые и дипломные работы. Зачастую происходит так, что эти работы идут просто в стол, никому не нужны. Мы договорились с партнёрами, что они предоставляют конкретные задачи, исходя из своих сегодняшних потребностей, — добавил он.

Напомним, что конкурс студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0" стартовал 10 сентября. Участники получили доступ к решению практических заданий-кейсов компаний, они размещены на платформе профстажировки.рф.

К партнёрам проекта уже присоединились Минстрой, "Сибур", "Россети", РЖД, "Росатом", "Группа ГАЗ" и другие ведущие работодатели России.