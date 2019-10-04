Путин одобрил идею создания масштабных граффити в спальных районах

Российский лидер добавил, что ему бы хотелось, чтобы в муниципалитетах регионов все важные вопросы решали вместе с россиянами.

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу создания арт-фестивалей, в ходе которых на фасадах домов в разных городах страны будут создавать масштабные граффити. Об этом он заявил в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".

— Обязательно поддержу (создание проекта в регионах. — Прим. Лайфа), потому что считаю, что это очень интересно, важно и полезно, — отметил он.

Российский лидер добавил, что ему бы хотелось, чтобы муниципальные власти все важные вопросы решали вместе с жителями. По его словам, такая политика принесёт большие результаты, чем те, "что мы имеем на сегодняшний день".

В ходе заседания министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева рассказала о положительном опыте проведения международного арт-фестиваля в микрорайоне Новая Трёхгорка. По её словам, местные жители приняли в мероприятии активное участие и охотно обсуждали процесс создания граффити на фасадах домов.

— Они все перезнакомились, выбирали цвета, и они не просто познакомились, они стали сообществом и нашими партнёрами: помогали в организационных моментах, кормили художников борщом, пельмени им носили, одежду стирали, — добавила она.

Плещеева отметила, что фестиваль положительно отразился и на экономическом развитии микрорайона, так как в нём стали появляться новые кофейни и начали приезжать туристы из других стран.

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Одинцове открылся музей современного искусства под открытым небом. Мероприятие стало финалом Международного фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis "Культурный код". Одним из самых впечатляющих экспонатов стал 60-метровый портрет Юрия Гагарина на фасаде дома № 25 на Кутузовской улице.