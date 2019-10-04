Психолог рассказал мужчинам, как стать "принцем на белом коне"

Что касается худших качеств, то тут эксперт согласен с пунктом, который прописан в Кодексе офицера Российской армии: "Нет ничего хуже нерешительности".

Время течёт так быстро, что многие не успевают следить, как одни ценности сменяют другие, как сменяются идеалы, как изменяется облик "совершенного мужчины". Однако семейный психолог Александр Шахов утверждает, что семь основных качеств "принца на белом коне", которого хотят заполучить все женщины, остаётся неизменным последние десятилетия.

Чтобы приблизиться к идеалу женских грёз, в первую очередь эксперт советует держать слово и отвечать за свои поступки, невзирая на обстоятельства, сообщает "Дни.ру".

Кроме того, Шахов рекомендует мужчинам проявлять щедрость. И речь идёт даже не столько о величине дохода, сколько об отношении к деньгам. Уверенный и сильный духом мужчина не видит ничего предосудительного в том, чтобы позаботиться о своей партнёрше и сделать ей приятно.

— Скупы те, кто нищ духом, сколько бы миллионов он не имел, — считает эксперт.

Конечно же, идеальный мужчина должен быть верным: перед своей женщиной, которой вы дали обещание, и перед родными и близкими.

— Будьте честны и не изменяйте. Не предавайте тех, кто доверился вам. Если не готовы держать обещание — не женитесь, — подчеркнул Шахов.

Также психолог отмечает, что одним из важнейших качеств настоящего мужчины является решительность. Идеальный партнёр не тянет с решением проблем и не перекладывает их решение на хрупкие плечи любимых. Мужчина ставит перед собой цель, создаёт план и, следуя ему, действует.

Способность учиться, развиваться в самых разных сферах является ещё одним качеством идеального мужчины. Шахов советует не останавливаться на достигнутом и всегда двигаться вперёд: к примеру, учиться зарабатывать деньги, чтобы быть лучшим "охотником и добытчиком", или учиться психологии, потому что придётся договариваться с людьми.

Не помешают идеальному мужчине и походы в спортзал. Требовать от своей партнёрши идеального стройного телосложения, но не следить за собой — является как минимум лицемерием. Также приветствуется ухоженность и аккуратность в одежде.

"Умейте любить" — так гласит последнее качество идеального мужчины, по мнению Шахова. И это не о технике поцелуев и карте эрогенных зон.

— Через слова и поступки женщина оценивает, любит ли её мужчина или нет. Подарить цветы без повода или устроить романтический ужин не так уж и сложно. Конечно, при отсутствии перечисленных выше качеств вряд ли женщина будет радоваться вашим романтическим поступкам, — сказал эксперт.

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