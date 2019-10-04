Лжедублёр Брэда Питта из Эстонии получил пожизненное за убийство возлюбленной

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что мужчина лгал о том, что работал каскадёром на съёмках голливудских картин.

Эстонца Кирилла Белорусова, притворявшегося дублёром голливудского актёра Брэда Питта, приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство его бывшей девушки, кинопродюсера Лорелин Гарсии-Берто. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба британской полиции.

Как уточняется, 32-летний злоумышленник задушил Лорелин весной 2019 года. После убийства он упаковал связанное тело в мешки для мусора и закопал на заднем дворе дома женщины в Лондоне.

Преступник пытался обмануть следствие и замести следы, выдумывая небылицы. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что мужчина лгал о том, что работает каскадёром в голливудских картинах. Неправдой оказались и его слова о том, что он пытается вылечить рак.

Также выяснилось, что Белорусов удалил множество сообщений с телефона, свидетельствовавших о напряжённых отношениях с Лорелин, с которой он был вместе не один год.

Отмечается, что мужчина был задержан в Таллине, куда он сбежал после убийства.

Следователь Саймон Хардинг, руководивший расследованием, признался, что удовлетворён тем, что злоумышленника удалось наказать.

— У этой молодой женщины была хорошая карьера, друзья, любящая семья и всё, ради чего можно жить, — всё это жестоко было похищено человеком, которого она любила более десяти лет, — заявил он.

Он также осудил Белорусова за обман следствия, бегство в Таллин и притворное беспокойство за судьбу женщины, которую он хладнокровно убил.

Ранее сообщалось, что тело француженки Лорелин Гарсии-Берто было обнаружено на заднем дворе её дома в марте. Вскрытие показало, что перед этим жертву задушили.