Тбилиси хочет "как можно скорее" возобновить авиасообщение с Россией

Из-за угрозы безопасности россиян с 8 июля было временно прекращено авиасообщение с этой страной.

Грузия хочет и готова как можно скорее возобновить авиасообщение с Россией, которое было временно остановлено с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

— Грузия всячески готова к этому. Мы только приветствуем, если этот процесс скоро возобновится... Отношения между людьми, развитие туризма являются теми направлениями, которые способствуют деэскалации, — отметил Залкалиани.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда и при каких условиях будет восстановлено авиасообщение с Грузией. По его словам, это случится, когда станет очевидным невозврат политики Тбилиси в "агрессивное русло".

Этим летом в Грузии проходили масштабные антироссийские акции. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с этой страной с 8 июля.