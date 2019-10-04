В Москве простились с убитым полковником СКР

Церемония прошла в здании Следственного комитета РФ. На ней присутствовали родные, друзья и коллеги Владислава Капустина.

Четвёртого октября в Москве простились с полковником юстиции Владиславом Капустиным, которого убили 1 октября, сообщает СК РФ.

— Председатель СК России вспомнил о нём как о спокойном, мужественном, выдержанном и очень тактичном человеке, душой болеющем за порученное дело. По словам Александра Ивановича [Бастрыкина], он вышел к людям без формальностей и волокиты, подошёл к тем, кому нужна была помощь <…> но погиб. Эта трагедия потрясла весь коллектив, — говорится в сообщении.

Также Бастрыкин обратился к членам семьи погибшего полковника, пообещав всю необходимую поддержку.

— Если сын Владислава Капустина решит пойти по стопам отца — он вольётся в коллектив наших кадет, — добавил он.

Церемония прощания проходила в здании Следственного комитета РФ. На ней присутствовали родные, друзья и коллеги Капустина.

Напомним, 1 октября на Владислава Капустина напали у проходной ведомства в Техническом переулке в Москве. Полковник СКР умер. Суд арестовал убийцу, который так и не признал свою вину. Также выяснилось, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.