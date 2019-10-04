Новак оценил возможность прокладки "Северного потока — 2" в водах Дании

Министр заявил, что решение Копенгагена может повлиять на стоимость проекта и сроки завершения строительства.

Стоимость строительства газопровода "Северный поток — 2" может вырасти в том случае, если Дания не даст своего согласия на прокладку участка газопровода в своих водах. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, в случае отказа Копенгагена сроки завершения строительства сместятся на несколько месяцев, однако пока для данного сценария оснований нет.

— По той информации, которая есть сейчас, у нас сохраняется шанс, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Соответствующая заявка была подана, — отметил Новак.

Ранее СМИ сообщали, что у Дании больше нет политических претензий к "Северному потоку — 2". В России 2 октября заявили, что "Северный поток — 2" построят в обход государства, если Копенгаген откажет в согласовании.