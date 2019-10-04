Стало известно об опасном сближении МКС с другим объектом

Таким считается расстояние менее десяти километров, при нём вероятность столкновения — более 0,0001.

Российская система контроля космического пространства сообщила, что за 2019 год один раз предупредила об опасном сближении с Международной космической станцией (МКС) другого объекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника штаба Главного центра разведки космической обстановки полковника Алексея Лагутенко.

— В части МКС в этом году мы выдали всего одно предупреждение, — сказал он.

Также он уточнил, что опасным принято считать расстояние менее десяти километров, при котором вероятность столкновения — более 0,0001.

По словам Лагутенко, при помощи специальных систем контроля к ним поступает информация по всем объектам, которые находятся в околоземном пространстве.

Напомним, сегодня прошла пресс-конференция, на которой находящиеся на МКС космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов дали напутствие новичкам-космонавтам. Во время связи Скворцов также опроверг все стереотипы о сне в невесомости, заявив, что это удобно.