В Ленобласти арестовали юношу, который похитил 11-летнюю школьницу

По сообщениям СУ СКР, задержанный молодой человек "полностью изобличён в содеянном".

Суд Ленинградской области арестовал 20-летнего молодого человека, который похитил 11-летнюю девочку и, угрожая ножом, увёл её в лес. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 30 сентября на одной из улиц города Луги. Молодой человек остановил школьницу на дороге, приставил к её шее нож и приказал следовать за ним в лесной массив. Там он удерживал девочку до того, как их обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Это произошло благодаря тому, что ребёнок успел позвонить родителям.

В отношении молодого человека инициировано расследование уголовного дела по статье "Похищение с применением оружия и насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего". Ему предъявлены обвинения, он арестован.

Правоохранители продолжают выяснять все детали и обстоятельства происшествия.