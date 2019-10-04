Неизвестные напали на полицейский участок в Италии, есть погибшие

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Фото © Twitter / Le Globe‏

Злоумышленники ворвались в здание участка и открыли огонь, завязалась перестрелка, в ходе которой четыре человека получили ранения, один из них — сам нападавший.

Два полицейских погибли в ходе перестрелки перед зданием квестуры (полицейского участка) в городе Триесте на северо-востоке Италии, сообщает ANSA.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, которые пока не ясны. Двое мужчин, предположительно братья, ворвались в здание и начали стрельбу. Правоохранители в ответ открыли огонь, завязалась перестрелка.

Два агента погибли, их имена Пьерлуиджи Ротта и Маттео де Менего. Ещё четыре человека получили ранения, один из них — сам нападавший. Второй злоумышленник скрылся, но был пойман и арестован.

Власти Триеста объявили гражданский траур по погибшим.

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