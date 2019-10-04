Мать двоих детей внезапно впала в кому на отдыхе в Турции

Семья прилетела в отпуск от компании Thomas Cook, которая на момент происшествия уже объявила себя банкротом. В аэропорту не было представителя туроператора, поэтому супругу пострадавшей пришлось самому искать врача.

Туристка из Великобритании, мать двоих детей, внезапно потеряла сознание и впала в кому за несколько минут до посадки в самолёт в аэропорту Антальи, сообщает The Sun.

Виктория Лэнгфилд отдыхала в Турции с мужем Дамианом и двумя дочерьми, в последний день отпуска у неё начались жуткие головные боли и тошнота. Первым признаком болезни стало то, что женщина дрожала под одеялом в тридцатиградусную жару. Перед посадкой в самолёт возле стойки регистрации Виктория внезапно потеряла сознание.

Семья отправилась на отдых, приобретя тур в компании Thomas Cook, но на момент окончания их поездки туроператор обанкротился, поэтому в аэропорту не было его представителей. Дамиану пришлось самому искать врача.

— Люди в аэропорту были великолепны. Женщина из британского консульства взяла девочек и помогла им в машине скорой помощи, пока я ухаживал за Викторией, — рассказал супруг.

Мать двоих детей доставили в больницу, где врачи поставили ей диагноз "аневризма головного мозга". Медикам удалось стабилизировать больную. Они были удивлены её везением — ведь только три процента жертв заболевания прибывают живыми в госпиталь в таких чрезвычайных ситуациях.

Как только Виктория станет достаточно сильной, она полетит обратно в Великобританию на самолёте скорой помощи на низкой высоте, останавливаясь каждый час, чтобы предотвратить дальнейшее напряжение в её мозгу. Сейчас друзья семьи собирают средства на реабилитацию и проживание в Турции, пока женщина не поправится.