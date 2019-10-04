Лукашенко предложил Зеленскому совместно провести Олимпиаду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подумать над проведением Олимпиады на территории двух государств. Такую возможность лидеры обсудили на заседании II Форума регионов в Житомире.

— Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины, который предлагает вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу, — цитирует БелТА президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Он при этом отметил, что страны являются не только соседями, но их также связывает духовное родство.

Напомним, месяц назад лидер Белоруссии озвучил идею провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной. По его мнению, в одиночку Минск с этой задачей не справится.