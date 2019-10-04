Лайнер Turkish Airlines вернулся во Внуково из-за неисправности на борту

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Фото © Flickr / ERIC SALARD

Лайнер Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Внуково — Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности на борту.

По данным портала Flightradar24.com, лайнер совершил разворот в небе над Калугой и направился в сторону столичного аэропорта. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на борту самолёта произошла неисправность, из-за которой он вынужден был полететь обратно.

Другие подробности инцидента, а также информация о пострадавших не приводится.

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