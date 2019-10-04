Парализованный мужчина прошёл более 100 метров в экзоскелете – видео

Французские исследователи установили пациенту два датчика, которые позволили ему с помощью мозга контролировать движения и ощущения.

Учёные из Университета Гренобля во Франции подключили парализованного мужчину к экзоскелету, в котором тот смог пройти 145 метров, сообщает CBS Pittsburgh.

28-летний мужчина из города Лион, известный как Тибо, выпал с балкона и повредил спинной мозг. После этого он был полностью обездвижен и мог шевелить только левым бицепсом и запястьем. С помощью джойстика больной мог управлять инвалидной коляской.

Французские исследователи установили пациенту два датчика, каждый из которых был оснащён 64 электродами, подключёнными между мозгом и кожей, чтобы охватить сенсомоторную кору — область мозга, которая контролирует двигательную функцию и ощущение.

В течение двух лет Тибо обучал программу, встроенную в экзоскелет, понимать свои мысли, управляя аватаром — виртуальным персонажем — в видеоигре, заставляя его ходить и касаться 2D- и 3D-объектов. Он тренировался на простых виртуальных симуляциях, прежде чем использовать роботизированный костюм, чтобы в конечном итоге ходить и достигать цели руками. Для дополнительной безопасности костюм был подвешен к потолку.

Сейчас команда специалистов привлекла к участию в испытании ещё трёх пациентов и ставит своей целью позволить им ходить и балансировать без страховки на следующем этапе исследования.