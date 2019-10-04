Во Франции вновь возбуждено дело об изнасиловании против режиссёра Люка Бессона

Актриса Сэнд Ван Рой, ранее обвинившая режиссёра, оказалась не удовлетворена тем, что первое дело закрыли, и подала второй иск.

Судебный следователь возобновил дело об изнасиловании против известного режиссёра Люка Бессона, сообщает France Info.

Первоначальное дело было закрыто 25 февраля 2019 года после девяти месяцев расследования, поскольку прокуратура не нашла подтверждений виновности.

Однако актриса и манекенщица Сэнд Ван Рой, предъявившая обвинения Бессону, не была удовлетворена таким разрешением ситуации и подала второй иск.

Напомним, потерпевшая утверждает, что известный режиссёр изнасиловал её в номере гостиницы "Бристоль" 10 мая 2018 года.

В ноябре того же года ещё пять женщин заявили о домогательствах Люка Бессона.