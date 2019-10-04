Устроившего смертельное ДТП водителя "гелендвагена" осудили на 2,5 года

Житель Чечни Муслим Джамбеков, виновник резонансного ДТП на Можайском шоссе, был осуждён на 2,5 года колонии общего режима. Такое решение вынес Кунцевский суд города Москвы.

Осуждённого также лишили водительских прав на тот же срок. Прокурор требовал более жёсткого наказания, но смягчающим обстоятельством выступило то, что у Джамбекова двое детей и беременная жена, а также то, что он выплатил пострадавшим компенсацию в 1,3 млн рублей. Мужчина планирует подать апелляционную жалобу.

Напомним, житель Чечни устроил аварию на Можайском шоссе 25 марта. Его "гелендваген" столкнулся с "нивой", в которой находилась семья Роменковых из Смоленска. В результате полученных травм на месте погибла женщина, её мужа и 15-летнюю дочь госпитализировали. Девочка позднее скончалась в больнице.

Виновник с места происшествия скрылся, чем вызвал значительный общественный резонанс. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал мужчину, виновного в смертельном ДТП в Москве, ответить за содеянное, сдавшись правоохранителям. Он резко осудил поступок соотечественника. После этого Джамбеков явился с повинной в полицию и был арестован.