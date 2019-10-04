НАСА сообщило дату первого выхода двух женщин одновременно в открытый космос

Первый женский выход в открытый космос запланирован на 21 октября, сообщили в NASA.

LIVE NOW: Experts provide updates about a series of complex spacewalks by @NASA_Astronauts during the next three months, a cadence that has not been experienced since assembly of the @Space_Station was completed in 2011. Tune in: https://t.co/mzKW5uDsTi. Ask ?s using #AskNASA pic.twitter.com/ny9TYLFN1N — NASA (@NASA) 4 октября 2019 г.

До конца года на МКС запланировано десять выходов в открытый космос. Четвёртый из них будет чисто женским: его произведут Кристина Кук и Джессика Мейр, сообщила на брифинге заместитель руководителя группы астронавтов Кэтрин Макартур.

Ранее NASA заявляло другой состав экипажа. Вместе с Кристиной Кук должна была выйти Энн Макклейн, однако он не состоялся из-за того, что для неё не нашлось подходящего скафандра.

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос в 1984 году, стала советский космонавт Светлана Савицкая.