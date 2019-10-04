НАСА сообщило дату первого выхода двух женщин одновременно в открытый космос

8

Астронавт Джессика Мейр. Фото © Twitter/NASA

Первый женский выход в открытый космос запланирован на 21 октября, сообщили в NASA.

До конца года на МКС запланировано десять выходов в открытый космос. Четвёртый из них будет чисто женским: его произведут Кристина Кук и Джессика Мейр, сообщила на брифинге заместитель руководителя группы астронавтов Кэтрин Макартур.

Ранее NASA заявляло другой состав экипажа. Вместе с Кристиной Кук должна была выйти Энн Макклейн, однако он не состоялся из-за того, что для неё не нашлось подходящего скафандра.

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос в 1984 году, стала советский космонавт Светлана Савицкая.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×