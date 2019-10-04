В Адыгее женщина сбила двух подростков на пешеходном переходе

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Фото © Управление Министерства внутренних дел России по Республике Адыгея

В Адыгее произошло ДТП. На пешеходном переходе женщина на "мерседесе" сбила двух подростков, 14 и 15 лет, сообщатся на сайте УМВД России по Республике Адыгея.

<p>Фото ©<a href="https://01.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank"> Управление Министерства внутренних дел России по Республике Адыгея</a></p>

Инцидент произошёл в 19:00 в городе Майкопе на пересечении улиц Лермонтова и Пионерской 4 октября.

Дети получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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