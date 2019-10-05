Глава МИД Украины надеется на встречу "нормандской четвёрки" в конце октября

Из четырёх стран только Россия не готова посетить саммит в это время из-за плотного графика Владимира Путина.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что саммит "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина) может пройти в конце октября. Об этом он рассказал в интервью в эфире передачи "Свобода слова", сообщает УНН.

— Мы надеемся, что в конце октября будет "нормандский формат", — сказал глава МИД Украины.

Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил, что у Владимира Путина слишком плотный график и вряд ли саммит "нормандской четвёрки" можно планировать в октябре.

При этом лидеры европейских стран отмечают, что условия для проведения саммита в октябре сложились, об этом заявили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.