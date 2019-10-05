На Кубани возбудили уголовные дела против участников стрельбы на заводе

В Славянске-на-Кубани произошёл корпоративный инцидент со стрельбой на консервном заводе. Причиной конфликта, по предварительным данным, стало право на управление предприятием. Все участники инцидента задержаны, полиция возбудила уголовные дела.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом третьим части второй статьи 112 УК РФ "Причинение телесных повреждений средней степени тяжести вреда для здоровья, совершённое с применением оружия", и два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом В части второй статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия", — цитирует РИА "Новости" сообщение ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации местной администрации, речь идёт о заводе "Кубанские деликатесы". Как сообщает полиция, конфликт возник между лицами, которые соперничают за право руководить одним из предприятий в городе.

В настоящее время оружие у участников инцидента изъято, правоохранительными органами назначен ряд экспертиз.