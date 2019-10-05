В Италии полиция задержала туристов, нацарапавших на Пизанской башне свои имена

Два врача из США поднялись на самый верх объекта культурного наследия и совершили акт вандализма. Они не считали, что это преступление.

Итальянские карабинеры задержали двух туристов из США, которые нацарапали свои имена на мраморе Пизанской башни, сообщает издание Corriere della Sera.

Двое мужчин, 35 и 38 лет, работающих врачами, поднялись на самый верх объекта культурного наследия, вырезали монетой свои имена и сделали селфи. Когда они спустились вниз, их ожидала полиция, которой сообщили об акте вандализма другие посетители.

Судья не отправил их в камеру предварительного заключения, оставил на свободе. Тем не менее путешественникам предъявлено обвинение в порче объекта культурного наследия ЮНЕСКО при отягчающих обстоятельствах.

— Мы видели другие имена, оставленные туристами, и не думали, что это преступление, — объяснили туристы своё поведение.