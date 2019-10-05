На Камчатке в Долине Смерти погибли звери

Коварная природная ловушка каждый год уносит жизни не только мелких грызунов, но даже медведей и росомах.

В Кроноцком заповеднике, расположенном на Камчатке, в природной "газовой камере" снова погибли животные: девять полёвок, заяц и горностай, сообщает пресс-служба заказника.

Долина Смерти вновь оправдала своё название. Это небольшой участок у подножия вулкана Кихпиныч протяжённостью не более 2 км и шириной 100–500 метров, где скапливаются ядовитые газы, сероводород, углекислый газ и другие соединения.

Во время патрулирования одного из участков Узон-Гейзерного района государственный инспектор Евгений Денгес обнаружил умерших животных, на которых химические вещества оказывают нервно-паралитическое действие.

— Запуск этой коварной природной ловушки начинается в конце камчатской весны. Термальные участки протаивают и образуют глубокие колодцы в снежной толще. Оголённый грунт в первую очередь интересует местных зимующих и первых перелётных птиц. Они садятся в поисках семян или насекомых, но тут же попадают в "газовую шахту". Их смерть — дело секунд. Затем на падаль приходят хищники и также погибают, — рассказал консультант заповедника.

Летальных исходов для людей в Долине Смерти не было, однако некоторые исследователи на себе ощутили коварство "газовой камеры". Фотограф дикой природы Игорь Шпиленок рассказал, как в один из безветренных дней на берегу ручья Гибельный начал испытывать головокружение, затруднение дыхания и боль в затылке. После того как он выбрался на свежий воздух, неприятные симптомы исчезли.