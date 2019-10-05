На границе Израиля с сектором Газа сработала сирена воздушной тревоги

На юге Израиля прозвучало оповещение о возможном ракетном обстреле. Сообщается, что сигнал тревоги был зарегистрирован в районе границы с сектором Газа.

— Сирены тревоги прозвучали в кибуце Киссуфим, — сообщает пресс-служба армии Израиля.

Отмечается, что военный конфликт у границ Израиля и сектора Газа обострился вечером четвёртого октября.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство здравоохранения анклава, в секторе Газа насчитывается 54 пострадавших в ходе стычек израильских военных с демонстрантами марша возвращения. Из них 22 человека получили огнестрельные ранения. Также при конфликте погиб один палестинец.

Ранее сообщалось о том, что не менее семи палестинцев пострадали в ходе ракетного обстрела в районе границ Израиля и сектора Газа.