Суд арестовал всё российское имущество фигурантов дела Baring Vostok

В фонде отметили, что после проведения независимой экспертизы, когда стало ясно, что все обвинения надуманны, следствие должно было прекратить производство.

Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников фигурантов его уголовного дела. Об этом сообщили "Интерфаксу" представители фонда.

— Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жёны и несовершеннолетние дети наших коллег, пока они не могут финансово поддерживать свою семью, а Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров и вовсе сидят в СИЗО без права посещений их семей, — подчёркивается в сообщении.

В фонде отметили, что следствие должно было прекратить уголовное дело, в особенности после проведения независимой экспертизы, когда стало ясно, что все обвинения надуманные.

Напомним, 21 февраля Басманный суд Москвы предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Суд освободил американского инвестора из СИЗО 11 апреля и отправил под домашний арест до 14 июля, который потом был продлён до 13 октября.