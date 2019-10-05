СМИ: Трамп готов снять санкции с КНДР после ликвидации ядерного центра в Йонбёне

По словам чиновников Белого дома, президент принял решение продолжать переговоры с Северной Кореей, несмотря на очевидное намерение этой страны развивать новый военный потенциал.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снять с Северной Кореи санкции на три года в случае ликвидации и полного демонтажа ядерного центра в Йонбёне, сообщает журнал Time со ссылкой на осведомлённые источники в Белом доме.

Во время брифинга во вторник, 1 октября, Трамп не проявил интереса, когда помощники подробно рассказали о новых усилиях Северной Кореи по разработке ракет, которые могут быть запущены с подводной лодки, сообщили изданию два официальных лица США.

Президент решил, что переговоры с Северной Кореей должны продолжаться, несмотря на очевидное намерение этой страны развивать новый военный потенциал, говорят оба чиновника.

Со стороны США есть ряд стимулов, которые американский лидер готов предложить Пхеньяну в обмен на свёртывание ядерной программы. Глава Белого дома готов предложить руководителю Северной Кореи Ким Чен Ыну трёхлетнюю приостановку санкций Организации Объединённых Наций в отношении экспорта текстиля и угля, если страна согласится демонтировать свой основной ядерный объект в Йонбёне и остановить производство высокообогащённого урана, отмечают источники издания.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и других изделий.