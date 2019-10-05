В Германии несколько человек умерли после употребления колбасы

Мясной скандал разгорелся вокруг фабрики Wilke Wurstwaren в Гессене, в чьей продукции были обнаружены признаки листериоза.

В Гессене, Германия, два человека умерли после употребления колбасы. По данным Института Роберта Коха, они ели продукты с фабрики Wilke Wurstwaren. Там были обнаружены признаки листериоза в салями и вареной колбасе. Кроме того, есть 37 случаев заболевания, которые могут быть связаны с продуктами компании, сообщает портал RTL.de.

Колбаса не только продавалась в упакованном виде, но и без фирменной упаковки на стойке для колбас в мясных лавках и супермаркетах. Кроме того, её также могли использовать в качестве ингредиента для замороженной пиццы и готовых салатов. Кухни в столовых, домах престарелых и больницах также снабжались продукцией Wilke Wurstwaren.

Ветеринарная служба округа Вальдек-Франкенберг немедленно закрыла производство в Берндорфе, компания отзывает свою продукцию по всему миру.

По словам представителя окружного суда Корбаха, Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH тем временем обратилась с ходатайством об открытии предварительного производства по делу о банкротстве. В настоящее время проводится проверка. Пока пострадало около 200 сотрудников компании.

Листерии — это бактерии, содержащиеся в мясе, рыбе и овощах. Для людей с нормально функционирующей иммунной системой они обычно беспроблемны. Листериоз проявляется лёгкой формой лихорадки и гриппоподобными симптомами. Однако у людей с ослабленным иммунитетом и групп высокого риска, таких как старики и беременные женщины, могут развиваться тяжёлые формы болезни, вплоть до летального исхода.