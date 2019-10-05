Аргентина и Россия могут провести перекрёстный год в 2020 или 2021 году

Перекрёстный год России и Аргентины может состояться в 2020 или 2021 году. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил глава МИД латиноамериканской страны Густаво Родольфо Злаувинен.

— Хотим сделать это в 2020 году. Ели нет, сделаем это в 2021 году, но идея это сделать в разумные сроки, — заявил Злаувинен.

При этом приоритетным является вариант, когда перекрёстным станет 2020 год, так как именно тогда исполнится 135 лет установлению дипломатических отношений между двумя странами. Добавим, что в последний раз перекрёстный год между странами проводился в 2015-м.