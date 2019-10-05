Депутат Рады заявил, что власти Украины боятся дискуссии о давлении на СМИ

Высшие круги избегают присутствия в эфирах телеканалов, кабмин не пускает на свои заседания журналистов, администрация приняла позицию ничего не объяснять.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил в эфире телеканала NewsOne о том, что власти Украины боятся дискуссий о давлении на СМИ.

Нардеп отметил, что официальные лица отказываются присутствовать в эфирах телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK, поскольку боятся дискуссий. Волошин подчеркнул, что президент Владимир Зеленский избегает обсуждений, кабмин не пускает представителей СМИ на заседания, администрация приняла позицию ничего не объяснять.

Оппозиционный депутат заявил, что сейчас очень важен вопрос, будут ли высшие круги слышать общественное мнение. По его словам, свобода общества является высшей ценностью, а люди хотят слышать разные точки зрения.

В начале июля сообщалось, что телеканалы "Россия 1" и NewsOne проведут телемост между двумя государствами. На Украине действия телеканала NewsOne назвали государственной изменой и возбудили против него уголовное дело. После этого украинскому телеканалу пришлось обращаться за поддержкой в международные организации, так как на редакцию оказывалось давление.

Позже украинский парламент зарегистрировал проект закона о формировании следственной комиссии по расследованию пророссийской деятельности телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.