В ДТП с автобусом в штате Огайо пострадало 13 человек

В штате Огайо госпитализировали 13 человек, пострадавших в результате инцидента с автобусом. Об этом сообщает телеканал WHIO-TV со ссылкой на руководителя пожарной охраны.

По данным телеканала, автобус, который перевозил людей с особенностями развития, перевернулся недалеко от города Толедо.

Как сообщили в пожарной охране, в инциденте пострадало 11 пассажиров автобуса и ещё два человека, которые находились в других автомобилях. Все пострадавшие доставлены в больницу, пятеро из них были серьёзно травмированы.