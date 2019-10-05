В Киеве в жилом доме произошёл взрыв

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Фото © ТСН

В Киеве в многоквартирном доме прогремел взрыв, об этом сообщает "Страна.ua".

Инцидент произошёл в Шевченковском районе столицы Украины. Ударной волной на пятом этаже выбило стёкла. Под окнами обнаружены следы крови.

Очевидцы сообщили, что видели окровавленного мужчину на балконе, с которого валил чёрный дым. Пострадавший пытался покинуть квартиру, позже его госпитализировали.

Через балкон он пытался выскочить, я так понимаю. Много беды наделал, — рассказал владелец квартиры, которого журналисты сняли в момент, когда он выносил обгорелую мебель. О причинах взрыва он не сообщил.

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