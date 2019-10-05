PayPal сообщила о выходе из совместной с Facebook разработки криптовалюты

Libra задумывалась как основное платёжное средство для пользователей соцсети и принадлежащих ей мессенджеров — Messenger и WhatsApp.

Компания PayPal, американский оператор электронной платёжной системы, отказалась от участия в совместном с Facebook создании криптовалюты Libra. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.

PayPal, как следует из документа, приняла решение сосредоточиться на развитии существующего бизнеса и выйти из группы Libra Association, занимающейся разработкой криптовалюты. При этом компания всё ещё поддерживает создание Facebook собственной валюты и готова сотрудничать с ней и далее.

Руководителем разработки Libra является Дэвид Маркус, бывший раньше президентом PayPal. Представители последней в прошлом заявляли, что их опыт может быть полезен в выпуске криптовалюты Libra.

Ранее о своём выходе из соглашения по созданию Libra заявили Visa и Mastercard. Своё сотрудничество с Facebook по разработке криптовалюты готовы прекратить и множество других компаний. Причиной в том числе послужила резкая критика валюты со стороны властей.

О выпуске собственной криптовалюты Facebook заявила в июне. Введение её планируется на 2020 год. Libra задумывалась как основное платёжное средство для пользователей соцсети и принадлежащих ей мессенджеров — Messenger и WhatsApp.

Ранее Лайф рассказывал о новых криптовалютах от Telegram и Facebook.