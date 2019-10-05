Сенатор Сандерс заявил, что готов вернуться к работе после сердечного приступа

Кандидат в президенты от партии демократов сенатор Берни Сандерс заявил о том, что полностью поправился после сердечного приступа и готов вернуться к работе, сообщает New York Times со ссылкой на предвыборный штаб.

Политик был выписан 4 октября и отметил, что после двух дней в госпитале чувствует себя отлично и вскоре приступит к своим обязанностям.

Ранее 78-летний сенатор пожаловался на боли в груди в ходе мероприятия в Лас-Вегасе. Его срочно госпитализировали и провели операцию на сердце.

В январе Берни Сандерс заявил, что намерен баллотироваться в президенты на выборах в 2020 году. На данный момент по большинству рейтингов Сандерс занимает третье место среди кандидатов от Демократической партии после Джо Байдена и Элизабет Уоррен.