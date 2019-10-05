Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко на встрече с Зеленским

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Фото © Instagram/olgaskabeeva

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева прокомментировала оговорку белорусского президента Александра Лукашенко во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, назвав её троллингом.

— Как смешно Лукашенко троллит Зеленского! Или действительно случайно назвал Украину Россией, а потом такой: "Испугался, думаю, неужели я "Владимир Владимирович" сейчас вам сказал", — написала телеведущая в "Твиттере".

Скабеева также отметила, что слова Лукашенко являются "оговорочкой по Фрейду".

Встреча политиков состоялась на форуме регионов двух стран. В ходе неё лидер Белоруссии случайно назвал Украину Россией. Это высказывание сразу поправил Зеленский.

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