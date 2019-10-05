СМИ: В детских садах появятся карты развития ребёнка

Эта методика позволит выявить отклоняющееся поведение у детей на ранних стадиях и скорректировать его.

В дошкольных учреждениях появятся карты развития ребёнка, которые будут оценивать, как он общается, играет и какие вопросы задаёт взрослым. Это позволит выявить нарушения в поведении и социализации и вовремя принять меры, рассказала газета "Известия".

Воспитатели будут заполнять эти документы трижды в год: первый раз по окончании периода адаптации в сентябре, далее в январе и мае. Это позволит проследить динамику поведения каждого ребёнка и группы в целом, рассказала в интервью директор Центра социализации и персонализации образования детей Федерального института развития образования РАНХиГС Наталья Тарасова, руководитель разработчиков методики.

При этом в карту не включён компонент образованности, учитываются только поведенческие аспекты. Нововведение позволит контролировать проблемы с общением, менять программу в зависимости от потребностей ребёнка, корректировать отклоняющееся поведение в случае его появления.

Методики, которые используются в настоящее время, позволяют оценить лишь общий уровень знаний, но не развития. По сути, они демонстрируют эффективность педагога. Новые способы мониторинга с помощью карт развития дадут возможность глубже изучить ребёнка, они уже проходят апробацию в 100 детских садах. Воспитателей обучат работе с подобными документами, родителям раздадут памятки.

Разработчики отмечают, что новый инструмент будет служить основой для принятия решений на всех уровнях управления системой образования.