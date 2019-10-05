На Украине грузовик столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

В Львовской области столкнулись грузовик и маршрутка, есть пострадавшие, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Инцидент произошёл 4 октября в районе 16 часов на автодороге Львов — Шегини между селом Зимна Вода и Конопница Пустомытовского района.
Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение автомобиля МАЗ с маршрутным автобусом БАЗ. Подробности ДТП уточняются.
Медики оказали помощь десяти пострадавшим. В настоящее время ведётся проверка личностей всех участников аварии и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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