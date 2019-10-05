Саакашвили рассказал, как Трамп хвастался знакомством с ним

На встрече с молодыми маркетологами в Одессе бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что во время предвыборной кампании США в 2016 году президент Дональд Трамп повсюду рассказывал о своём знакомстве с ним. Об этом сообщает портал "Грузия Online".

— Он везде говорил: я знаю Саакашвили, какой классный Саакашвили... Я приехал из Батуми, что это лучший город в мире. Что у них лучшая система образования и налогообложения, — рассказал бывший грузинский лидер.

По его словам, Трамп на американском телевидении заявил, что через пять лет Батуми станет лучшим городом Земли.

Саакашвили рассказал, как приезжал в Нью-Йорк, где также встречался с президентом США и ходил с ним по ресторанам, театрам и улицам города, "потому что все любят ассоциироваться с успехом".

Ранее сообщалось о решении Михаила Саакашвили в скором времени вернуться обратно в Грузию.