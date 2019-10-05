Демократы Конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине

Повестка была направлена в связи с расследованием процедуры импичмента, её авторы заявляют, что это крайняя вынужденная мера.

Демократы палаты представителей Конгресса США запросили у Белого дома документы, связанные с телефонными переговорами лидеров США и Украины в связи с расследованием импичмента, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

Соответствующее обращение составлено председателями комитетов: по иностранным делам — Элиотом Энгелем, по разведке — Адамом Шиффом, по надзору и правительственной реформе — Элайджей Каммингсом.

— Во время пресс-конференции в среду президента Трампа спросили, будет ли он сотрудничать с расследованием импичмента палаты представителей. Он ответил: "Я всегда сотрудничаю". Заявление президента Трампа явно ложно. Белый дом отказался участвовать или даже отвечать на многочисленные запросы на получение документов от наших комитетов на добровольной основе, — отмечают в палате представителей.

Письмо было направлено на имя исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни. Председатели комитетов отметили, что они разочарованы тем, что Трамп поставил их и всю нацию в такое положение, поэтому повестка является вынужденной мерой.

Как уже сообщал Лайф, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил своим служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы потенциального конкурента Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена.