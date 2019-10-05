В Якутии из интерната для умственно отсталых детей эвакуировали 203 человека

Из-за задымления в подвальном помещении из интерната для умственно отсталых детей в Якутии было эвакуировано 158 воспитанников и 45 сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Уточняется, что инцидент произошёл в посёлке Серебряный Бор Нерюнгринского района.

По данным МЧС, на месте происшествия сейчас находятся специалисты Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. Для эвакуации воспитанников администрация населённого пункта предоставила автобусы.

Погибших и пострадавших в ходе инцидента нет.