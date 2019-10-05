Трамп обсудил с однопартийцами действия демократов по процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп в пятницу обсудил с однопартийцами действия его оппонентов во время процедуры импичмента. Об этом говорится в сообщении представителя Белого дома Джадда Дира, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что его противники "вводят в заблуждение американский народ ради достижения своих политических целей".

Трамп присоединился к конференц-звонку республиканцев палаты представителей, он обсудил попытки демократов подорвать результаты выборов 2016 года. Однопартийцы лидера подчеркнули, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и председатель Комитета по разведке Адам Шифф вводят народ США в заблуждение и нарушают процедуры.

Напомним, скандал разгорелся вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. После этого Конгресс США инициировал импичмент.