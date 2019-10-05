В Бельгии футболистов заподозрили в изнасиловании девушки

Власти Бельгии заподозрили футболистов любительского клуба "Эспойр Майнройс" в изнасиловании девушки после того, как её семья подала в суд иск на игроков. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Поводом для начала уголовного расследования послужили распространённые в Сети ролики, на которых обнажённая девушка сидит вместе с футболистами в клубном баре, ползает по полу клубной столовой, а также занимается сексом с одним из игроков на массажной скамейке.

Мать девушки заявила, что в этот момент её дочь находилась под воздействием алкоголя или наркотических средств.

Руководители клуба отметили, что на кадрах видео очевидно присутствие футболистов, однако пока непонятно, что именно происходит. В отношении нескольких игроков клуба приняты меры дисциплинарного характера.

Один из игроков заявил, что всё зашло "слишком далеко", утверждая при этом, что девушка выполняла все действия по своей воле.