В США высоко оценили новейшие российские самолёты Су-35С

По мнению эксперта издания The National Interest, эта модель является истребителем авиационного превосходства Военно-космических сил РФ.

Американский интернет-журнал The National Interest высоко оценил новейшую модель самолётов СУ-35С — по мнению его экспертов, это один из лучших экземпляров на службе Военно-космических сил РФ.

Если истребители пятого поколения СУ-57 рассматриваются как будущая замена старых моделей, то СУ-35С продолжает занимать высшие эшелоны российской аэрокосмической конструкции как истребитель авиационного превосходства ВКС, отмечается в издании.

— За исключением Су-57, Су-35С является одним из самых совершенных российских военных самолётов. <…> В качестве глубокой модернизации мощного советского Су-27 Су-35С может похвастаться обновлённой авионикой (бортовой электроникой), новой облегчённой рамой, возможностью векторной 3D-тяги и значительно расширенным набором вооружения, — говорится в статье.

Самолёты успешно проявили себя во время военных действий в Сирии, их пилоты отточили навыки в борьбе с террористами.

Особое внимание автор материала уделяет крылатым ракетам "Калибр" и ракетам "Вымпел R-77" класса "воздух — воздух", которые стали отличными конкурентами американским AIM-120 AMRAAM.

Сегодня авиация продолжает оставаться ключевым военным компонентом в обеспечении соблюдения российских "зон деэскалации" на западе Сирии и в периодических бомбардировках против оппозиционеров и целей ИГИЛ*, подчёркивается в материале.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.