СМИ: Второй разведчик собирается направить жалобу на отношения Трампа и Украины

Ещё один разведчик намеревается подать заявление о встревоживших его отношениях президента США Дональда Трампа и Украины. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.

По информации источников, у осведомителя есть более подробная информация о связи Трампа с Украиной. Справки у этого разведчика уже наводил генеральный инспектор Разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, когда занимался показаниями первого осведомителя. Второй осведомитель в настоящее время думает о том, чтобы дать официальные показания Конгрессу США.

Напомним, скандал разгорелся вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. После этого Конгресс США инициировал импичмент.