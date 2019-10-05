Ещё трое получили ранения. Причиной аварии могло стать несоблюдение техники безопасности.

На водохранилище в Иркутской области катер врезался в берег, один человек погиб, ещё трое получили травмы различной степени тяжести, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошёл в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива, катер класса "Байлайнер" протаранил береговую линию.

— На борту судна находились пятеро. В результате столкновения... один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Ещё один участник происшествия в госпитализации не нуждался, — отмечается в сообщении.

На место происшествия были направлены сотрудники Пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Отмечается, что причиной аварии могло стать несоблюдение правил безопасности и опасное маневрирование в тёмное время суток. Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.