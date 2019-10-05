Субботний день в столице будет облачным и холодным, к ночи ожидается мокрый снег

Днём в Москве будет преимущественно без осадков, температура воздуха 9–11 градусов, но к ночи в регионе ожидается мокрый снег и ветер с порывами до 12–17 м/с, сообщает Гидрометцентр.

Водителям стоит задуматься о смене резины, безветренный и облачный день в столице к ночи завершится осадками, в ближайшее время установится погода, характерная для поздней осени.

Атмосферное давление в норме, 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье днём 6–11 градусов тепла, ночью похолодает до одного градуса.