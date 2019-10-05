Сотрудник ОНК написал о массовой драке после изнасилования в колонии под Пермью

После изнасилования заключённого в исправительной колонии № 9 города Соликамска (Пермский край) произошла массовая драка, в которой участвовало около 200 заключённых. Об этом в "Фейсбуке" сообщает член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Пермского края Георгий Ситников.

Он посетил исправительное учреждение со своим коллегой Ильёй Шенкманом. По данным сотрудников ОНК, инцидент произошёл 22 сентября и был связан с самоуправством и сексуальным насилием одних заключённых над другими.

В рамках проверки правоохранители побеседовали с 14 осуждёнными. Те сообщили о том, что в массовом конфликте участвовало от 60 до 200 человек — они самовольно переместились в отряд, в котором, предположительно, проживали люди, совершившие действия сексуального характера. Травмы получили от 20 до 30 человек.

Причиной произошедшего, по версии сотрудников ОНК, могла стать процветающая криминальная субкультура, а также недостаточный уровень обеспечения безопасности заключённых сотрудниками колонии.

— Опрошенные сообщили, что практиковалось воздействие на осуждённых через помещение их к лицам с пониженным социальным статусом, а также возможная передача полномочий отдельным осуждённым. Именно нарушение криминальных традиций и правил и стало причиной конфликта, — пишет Ситников.

Заключённые "отрицательной направленности" решили отомстить одному из лиц, проявляющих самоуправство в отношении определения социального статуса осуждённых. Но вместо обидчика под горячую руку попались ни в чём не повинные люди.

По мнению правоохранителей, заключённым удалось самовольно покинуть свои отряды, что является прямым нарушением режима работы исправительного учреждения. Отмечается также, что участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения — а по действующему законодательству у заключённых не должно быть доступа к спиртным напиткам.

Ситников подчеркнул, что сотрудникам комиссии поступил ряд жалоб и на другие правонарушения в колонии. Так, один из заключённых пожаловался на несоблюдение требований личной безопасности: когда один из пострадавших попросил перевести его в безопасное место, сотрудники колонии проигнорировали его обращение.

Проверку информации о происшествиях в колонии уже проводил 27 сентября аппарат регионального омбудсмена. Проверка была связана с инцидентами сексуального насилия, в частности для вымогательства взяток и явок с повинной.

По данным пресс-службы уполномоченного по правам человека, предварительная проверка показала, что избиение и изнасилование осуждённого двумя заключёнными могли быть вызваны неприязнью между ними и произошли вследствие проблем с безопасностью в ИК-9.