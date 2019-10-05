В Якутии уволена учительница, грозившая "спустить шкуру" с ученика

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Фото © Pixabay

Преподаватель английского языка, допустившая неправомерное поведение по отношению к школьнику, написала заявление по собственному желанию.

Якутская учительница, грозившая ребёнку "спустить шкуру" за потерянную тетрадь, уволилась из школы по собственному желанию, сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров на своей странице в "Фейсбуке".

— Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию. Тем не менее комиссия продолжает служебную проверку, — отметил министр.

В пятницу, 4 октября, в Сети появилось видео, на котором учительница обещает "спустить шкуру" с ученика за забытую тетрадь, педагог трясёт ребёнка за одежду и отталкивает.

В Министерстве образовании Республики Саха сразу же отметили, что такое поведение со стороны преподавателя недопустимо.

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