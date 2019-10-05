Глава Якутии пригласил в гости автора "Игры престолов"

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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на своей странице в "Твиттере" пригласил в гости автора книг "Игра престолов" Джорджа Мартина. Сообщение он разместил на двух языках — русском и английском.

Ранее Лайф публиковал видео, в котором Джордж Мартин благодарит якутских фанатов его книг за подаренную статуэтку и обещает дорожить ею.

Напомним, якутский "Оскар" в виде героя книги "Игра престолов" Джона Сноу якутяне передали писателю через его помощницу.

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