Глава Якутии пригласил в гости автора "Игры престолов"

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на своей странице в "Твиттере" пригласил в гости автора книг "Игра престолов" Джорджа Мартина. Сообщение он разместил на двух языках — русском и английском.

Седьмое пекло, Джордж! @GRRMspeaking! В Якутии зима совсем близко. Но уже не один год жители Якутии согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги. Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году. pic.twitter.com/nynEBxNtqW — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) October 4, 2019

Ранее Лайф публиковал видео, в котором Джордж Мартин благодарит якутских фанатов его книг за подаренную статуэтку и обещает дорожить ею.

Напомним, якутский "Оскар" в виде героя книги "Игра престолов" Джона Сноу якутяне передали писателю через его помощницу.