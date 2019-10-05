В Таиланде задержали южнокорейского преступника, похитившего $16,5 млн

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Фото © PIxabay

На протяжении семи лет он под видом инвестиций во фьючерсный рынок выманивал средства у своих жертв.

Сотрудники Иммиграционной службы Таиланда задержали гражданина Южной Кореи, который на родине обвиняется в присвоении 16,5 миллиона долларов. Об этом сообщает Bangkok Post.

Отмечается, что 36-летний преступник по фамилии Юн на протяжении семи лет под видом инвестиций во фьючерсный рынок выманивал средства у своих жертв. После того как афера вскрылась, он был вынужден бежать из страны и следующие два с половиной года провёл в Таиланде.

Кроме того, правоохранители сумели задержать ещё одного преступника, который скрывался на территории страны 25 лет.

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